Les droits culturels, tous concernés

Ces droits font référence à l’égale reconnaissance en dignité des références culturelles de la personne. Ils impliquent de se décaler de la notion d’essentialisme.

Les droits culturels n’apportent aucune une solution mais obligent à se réinterroger sur la manière d’accompagner dans une logique partenariale et comment on développe chez l’individu sa capacité et sa légitimité à agir. Dit différemment, c’est la question de la participation et de la mobilisation des personnes concernées dans la mise en œuvre du projet qui importe. L’enjeu pour les équipes est de savoir placer le curseur pour maintenir l’inclusion car quand la personne n’a pas d’alternative, alors la situation aboutit à une exclusion donc à la fin des droits culturels.

Des objectifs autour de la connaissance et de la mise en réseau

Cette journée vise à vous apporter les outils pour :

Avoir une réflexion autour de la notion de droits culturels, ce qu’elle recouvre dans vos actions quotidiennes auprès des familles

Réaliser un état de lieux de son niveau de pratique sur cette question et pistes pour faire un pas de plus

Et, bien sûr, vous seront proposés des temps d’échanges pour favoriser l’interconnaissance et soutenir la mise en place de réseaux locaux.

Le programme est riche

Lionel DUJOL, maître de conférences associé Médiat Rhône-Alpes – Université Grenoble Alpes interviendra pour éclairer le concept des droits culturels, bien plus large que de programmer une sortie au théâtre ou au musée !

Une table ronde réunira trois structures relatant différentes expériences sur la Drôme

Des ateliers seront proposé l’après-midi pour permettre une appropriation des apports, des questionnements et réflexion sur la posture professionnelle.

Les places sont limitées d’où une inscription obligatoire avant le 4 septembre 2023.

Cette rencontre est à destination des professionnels et des bénévoles rattachés aux structures développant des activités parentalité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-28T08:30:00+02:00 – 2023-09-28T16:30:00+02:00

