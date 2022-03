Les clés d’une rénovation performante AMELIO | Maison de l’Habitat Durable Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Les clés d’une rénovation performante AMELIO | Maison de l’Habitat Durable, 11 mai 2022, Lille. Les clés d’une rénovation performante

AMELIO | Maison de l’Habitat Durable, le mercredi 11 mai à 18:00

Les clés d’une rénovation performante ————————————- Pour ne rien oublier au moment de la réalisation de votre projet, votre conseiller France Rénov’ (info-énergie) vous propose de détailler avec vous toutes les étapes d’une rénovation : réflexion sur les travaux (matériaux, réglementation thermique…), mise en œuvre (lire un devis…), démarches administratives et financement (aides, subventions…) afin d’éviter les mauvaises surprises. Animé par un conseiller France Rénov de la MRES **→ Mercredi 11 mai 2022 de 18h à 19h** **Maison de l’Habitat Durable, 7 bis rue racine à Lille** **Inscription directement auprès de la Maison de l’Habitat Durable**

Conférence gratuite, inscription préalable obligatoire

Pour ne rien oublier au moment de la réalisation de votre projet, votre conseiller France Rénov’ (info-énergie) vous propose de détailler avec vous toutes les étapes d’une rénovation AMELIO | Maison de l’Habitat Durable 7 bis rue Racine 59000 Lille Lille Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-11T18:00:00 2022-05-11T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu AMELIO , Maison de l'Habitat Durable Adresse 7 bis rue Racine 59000 Lille Ville Lille lieuville AMELIO , Maison de l'Habitat Durable Lille Departement Nord

AMELIO , Maison de l'Habitat Durable Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Les clés d’une rénovation performante AMELIO | Maison de l’Habitat Durable 2022-05-11 was last modified: by Les clés d’une rénovation performante AMELIO | Maison de l’Habitat Durable AMELIO , Maison de l'Habitat Durable 11 mai 2022 AMELIO | Maison de l'Habitat Durable Lille lille

Lille Nord