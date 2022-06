LES CLES DU CHATEAU : PROGRAMMATION DE JUIN Boulogne-sur-Mer, 1 juin 2022, Boulogne-sur-Mer.

LES CLES DU CHATEAU : PROGRAMMATION DE JUIN Rue de Bernet Boulogne-sur-Mer

2022-06-01 – 2022-06-30

Rue de Bernet Boulogne-sur-Mer 62200

Boulogne-sur-Mer Château comtal

Musée de Boulogne-sur-Mer

PROGRAMMATION Juin 2022

Les collections permanentes

Le musée de Boulogne-sur-Mer, fondé en 1825, est l’héritier de l’extraordinaire cabinet de curiosités du peintre d’histoire naturelle Isidore Leroy de Barde. Les collections comportent aujourd’hui plus de 100 000 objets intimement liées à l’histoire de la ville, de ses voyageurs, scientifiques ou collectionneurs et de leur regard ouvert sur le monde. De l’Egypte ancienne à l’Alaska, du Pérou précolombien aux côtes de la Manche, les œuvres sont une invitation à voyager d’une culture à l’autre.

Ouvert tous les jours sauf le mardi de 9h30 à 18h.

Tarif entrée musée, plein 7 euros, réduit 5 euros et gratuit pour les moins de 16 ans.

Téléphone : 03 21 10 02 20

chateaumusee@ville-boulogne-sur-mer.fr

http://musee.ville-boulogne-sur-mer.fr/

Les conditions de visite sont susceptibles d’évoluer sans préavis en fonction de l’évolution des consignes gouvernementales.

Visites accompagnées-Les Clefs du château

Le musée ouvre les portes sur le château comtal, premier objet de la collection. Accédez aux salles basses et chemins de ronde et découvrez le château médiéval et ses évolutions.

Chaque week-end à 14h -Rendez-vous à l’accueil du musée-Ville fortifiée

Tarif : Gratuit pour les moins de 16 ans / Tarif plein 7 euros et réduit 5 euros / Visites et animations incluses dans le billet d’entrée-Réservation conseillée

Visites accompagnées – La momie dorée

La momie dorée du musée de Dunkerque a été découverte en 1906 par l’archéologue Albert Gayet. Baptisée « Ounnout » (la prophétesse), cette momie compte parmi les mieux conservées avec sa dorure exceptionnelle.

Un partenariat avec le Musée des beaux-arts de Dunkerque

Chaque week-end à 11h30 et 15h30. Rendez-vous à l’accueil du musée- Ville fortifiée

Tarif : Gratuit pour les moins de 16 ans / Tarif plein 7 euros et réduit 5 euros / Visites et animations incluses dans le billet d’entrée- Réservation conseillée

Exposition

Henry Lhotellier

Réalités Nouvelles

Henry Lhotellier, Ramaze, 1952

© Musée de Boulogne-sur-Mer / Stéphane Delpierre

Du 2 avril au 3 juillet 2022

Le musée met en avant un nouvel accrochage à l’occasion de l’acquisition d’un ensemble d’œuvres de l’artiste Henry Lhotellier (1908-1993). Le fonds réunit dessins préparatoires, peintures et vitraux figuratifs ou abstraits, témoins de ses recherches autour des Réalités Nouvelles.

Henry Lhotellier appartient à une génération d’artistes dont l’art mûrit progressivement durant la période d’émulation des années 1930 pour prendre son plein essor après la Seconde Guerre mondiale.

Artiste d’expérimentation, il oriente d’abord son travail vers la peinture, la photographie, la gravure, et les collages, s’inspirant alternativement du cubisme, du surréalisme et de l’expressionnisme. En 1935, alors qu’il adhère à la toute nouvelle association d’art sacré La Nef, il reprend un atelier de maître-verrier à Boulogne-sur-Mer. Il investit l’art du vitrail jusqu’à sa retraite et fait partie des artistes les plus prolifiques de la seconde Reconstruction dans la région.

C’est au Salon des Réalités Nouvelles, créé à Paris en 1946, que l’abstraction se révèle à lui comme moteur de sa créativité. Au sein du Groupe Espace, il travaille à son introduction dans l’architecture. En 1953, il est l’un des fondateurs du Groupe Sextant, qui œuvre à la promotion de nouvelles formes artistiques non figuratives, et il organise la première exposition d’art abstrait à Boulogne-sur-Mer, avec le conservateur du musée Jules Paublan.

Cette acquisition a été réalisée grâce au soutien du FRAM Hauts-de-France (Fonds régional d’acquisition des musées) avec la participation des Amis du musée et de la bibliothèque de Boulogne-sur-Mer.

Conférence autour de l’exposition Henry Lhotellier

Jeudi 9 juin 2022 à 18h30

Gratuit – réservation conseillée

Les coulisses d’une politique d’acquisition par Elikya Kandot, directrice des musées de Boulogne-sur-Mer et Gaëlle Etesse, assistante de conservation, responsable du service des collections, musées de Boulogne-sur-Mer.

Journées européennes de l’archéologie

Samedi 18 et dimanche 19 juin 2022

Entrée libre

L’ensemble de la programmation est disponible sur le site internet http://musee.ville-boulogne-sur-mer.fr/

et http://journees-archeologie.fr

D’une culture à l’autre : des collections ouvertes sur le monde

Le musée de Boulogne-sur-Mer, fondé en 1825, est l’héritier de l’extraordinaire cabinet de curiosités du peintre d’histoire naturelle Isidore Leroy de Barde. Les collections comportent aujourd’hui plus de 100 000 objets intimement liées à l’histoire de la ville, de ses voyageurs, scientifiques ou collectionneurs et de leur regard ouvert sur le monde. De l’Egypte ancienne à l’Alaska, du Pérou précolombien aux côtes de la Manche, les œuvres sont une invitation à voyager d’une culture à l’autre.

Les impromptues- Questionnez-moi sur l’art (Visites flash)

Retrouvez au fil des salles des médiateurs culturels. Vous pourrez passer un moment en leur compagnie autour des œuvres qui vous interpellent.

Le château des comtes de Boulogne

Dans le prolongement des remparts, le château de Boulogne-sur-Mer est la pièce maîtresse de la forteresse édifiée par le comte Philippe Hurepel en 1231. Premier objet de la collection, c’est aussi une porte d’entrée sur l’histoire de la ville. Les fortifications de la cité romaine, sur lesquelles le monument repose, sont encore visibles aujourd’hui dans les souterrains. L’exposition « Les clefs du château » vous invite à découvrir les vies successives de ce site, tour à tour, résidence des comtes de Boulogne, caserne militaire, prison puis musée depuis 1988.

Les incontournables- Les clefs du château (Visites accompagnées)

Le musée ouvre les portes sur le château comtal, premier objet de la collection. Accédez aux salles basses et chemins de ronde et découvrez le château médiéval et ses évolutions.

Le samedi et dimanche à 14h

Réservation conseillée – jauges très limitées

L’enquête au musée- L’énigme du coffre ouvragé (Visites accompagnées dès 12 ans)

Une visite-jeu accompagnée d’un. e médiateur.rice, à partager entre amis ou en famille.

Un mystérieux coffre a été retrouvé lors des fouilles archéologiques des souterrains.

Quel trésor renferme-t-il ? Pour le découvrir, explorez chaque coin et recoin du château et interrogez les esprits ayant vécu en ce lieu, de l’époque romaine à nos jours !

Le samedi et dimanche à 16h30

Réservation conseillée – jauges très limitées

Laisser une trace de mon passage (En accès libre dans la salle de la Barbière)

Au printemps, le service archéologie a réalisé l’inventaire des graffitis de la salle de la Barbière. Noms ou dessins laissés sur les murs de la salle au fil du temps, tous témoignent de leur époque et de la volonté de leurs auteurs de laisser une trace de leur passage au château de Boulogne. À l’occasion des journées de l’archéologie, les plus beaux de ces témoignages seront présentés aux visiteurs.

Samedi 18 juin de 9h30 à 18h

Dimanche 19 juin de 9h30 à 18h

Les soirées de l’été

Un soir au château…

Soirée inédite au château avec les performances originales d’artistes aux univers aussi différents que complémentaires.

Samedi 25 juin 2022 à 19h00, durée 1h

Performance musique et peinture live

Ligne de front avec Serge Teyssot-Gay (guitariste de Noir Désir/Zone Libre/Interzone) et Paul Bloas (peintre).

Tarif unique 7 euros- Comprend l’entrée du musée (valable une semaine) et la performance. Ouverture en soirée jusqu’à 19h, tarif réduit pour tous à partir de 17h30

Jauge limitée, réservation conseillée

Les conférences-concerts

Musée en musique- Carnets de voyage / Déambulation de l’Egypte antique à l’Alaska.

Une œuvre d’art rencontre une œuvre musicale.

Jeudi 30 juin 2022 à 19h00, durée 1h

Gratuit – Réservation conseillée

En dialogue avec un médiateur culturel du musée, les élèves du conservatoire du Boulonnais investissent les salles du musée pour proposer une programmation musicale autour des œuvres.

Avec les professeurs et les élèves du Conservatoire à Rayonnement Départemental du Boulonnais.

OFFRE JEUNE PUBLIC

Parcours-jeu en autonomie- Château-comptines (Dès 12 mois)

20 min de découverte et un véritable moment de partage en famille. Les petits découvriront quelques œuvres du musée par le biais de comptines, de gestes et de manipulations.

Visite développée avec le Pôle petite Enfance de la ville de Boulogne-sur-Mer.

Chaque jour sauf le mardi de 9h30 à 18h00. Rendez-vous à l’accueil du musée- Ville fortifiée

Tarif : Gratuit pour les moins de 16 ans / Tarif plein 7 euros et réduit 5 euros / Visites et animations incluses dans le billet d’entrée.

Parcours-jeu en autonomie- A la rencontre des enfants du monde (Dès 5 ans)

Le capitaine Ernest vous ouvre les portes de son cabinet de curiosités et vous invite à partir à la découverte des enfants du monde de l’Egypte à l’Océanie en passant par la Grèce, l’Alaska, le Pérou et l’Afrique…

Chaque jour sauf le mardi de 9h30 à 18h00. Rendez-vous à l’accueil du musée- Ville fortifiée

Tarif : Gratuit pour les moins de 16 ans / Tarif plein 7 euros et réduit 5 euros / Visites et animations incluses dans le billet d’entrée.

Visites animées- Les Clefs du château junior (Dès 7 ans)

Une visite ludique à partager en famille pour découvrir les secrets du château, accompagné du « Maître du temps », levez les yeux, descendez dans les souterrains… et explorez un château pas si médiéval que ça.

Mercredi et chaque week-end à 16h30

Tarif : Gratuit pour les moins de 16 ans / Tarif plein 7 euros et réduit 5 euros / Visites et animations incluses dans le billet d’entrée-Réservation conseillée

+33 3 21 10 02 20

Château comtal

Musée de Boulogne-sur-Mer

PROGRAMMATION Juin 2022

Les collections permanentes

Le musée de Boulogne-sur-Mer, fondé en 1825, est l’héritier de l’extraordinaire cabinet de curiosités du peintre d’histoire naturelle Isidore Leroy de Barde. Les collections comportent aujourd’hui plus de 100 000 objets intimement liées à l’histoire de la ville, de ses voyageurs, scientifiques ou collectionneurs et de leur regard ouvert sur le monde. De l’Egypte ancienne à l’Alaska, du Pérou précolombien aux côtes de la Manche, les œuvres sont une invitation à voyager d’une culture à l’autre.

Ouvert tous les jours sauf le mardi de 9h30 à 18h.

Tarif entrée musée, plein 7 euros, réduit 5 euros et gratuit pour les moins de 16 ans.

Téléphone : 03 21 10 02 20

chateaumusee@ville-boulogne-sur-mer.fr

http://musee.ville-boulogne-sur-mer.fr/

Les conditions de visite sont susceptibles d’évoluer sans préavis en fonction de l’évolution des consignes gouvernementales.

Visites accompagnées-Les Clefs du château

Le musée ouvre les portes sur le château comtal, premier objet de la collection. Accédez aux salles basses et chemins de ronde et découvrez le château médiéval et ses évolutions.

Chaque week-end à 14h -Rendez-vous à l’accueil du musée-Ville fortifiée

Tarif : Gratuit pour les moins de 16 ans / Tarif plein 7 euros et réduit 5 euros / Visites et animations incluses dans le billet d’entrée-Réservation conseillée

Visites accompagnées – La momie dorée

La momie dorée du musée de Dunkerque a été découverte en 1906 par l’archéologue Albert Gayet. Baptisée « Ounnout » (la prophétesse), cette momie compte parmi les mieux conservées avec sa dorure exceptionnelle.

Un partenariat avec le Musée des beaux-arts de Dunkerque

Chaque week-end à 11h30 et 15h30. Rendez-vous à l’accueil du musée- Ville fortifiée

Tarif : Gratuit pour les moins de 16 ans / Tarif plein 7 euros et réduit 5 euros / Visites et animations incluses dans le billet d’entrée- Réservation conseillée

Exposition

Henry Lhotellier

Réalités Nouvelles

Henry Lhotellier, Ramaze, 1952

© Musée de Boulogne-sur-Mer / Stéphane Delpierre

Du 2 avril au 3 juillet 2022

Le musée met en avant un nouvel accrochage à l’occasion de l’acquisition d’un ensemble d’œuvres de l’artiste Henry Lhotellier (1908-1993). Le fonds réunit dessins préparatoires, peintures et vitraux figuratifs ou abstraits, témoins de ses recherches autour des Réalités Nouvelles.

Henry Lhotellier appartient à une génération d’artistes dont l’art mûrit progressivement durant la période d’émulation des années 1930 pour prendre son plein essor après la Seconde Guerre mondiale.

Artiste d’expérimentation, il oriente d’abord son travail vers la peinture, la photographie, la gravure, et les collages, s’inspirant alternativement du cubisme, du surréalisme et de l’expressionnisme. En 1935, alors qu’il adhère à la toute nouvelle association d’art sacré La Nef, il reprend un atelier de maître-verrier à Boulogne-sur-Mer. Il investit l’art du vitrail jusqu’à sa retraite et fait partie des artistes les plus prolifiques de la seconde Reconstruction dans la région.

C’est au Salon des Réalités Nouvelles, créé à Paris en 1946, que l’abstraction se révèle à lui comme moteur de sa créativité. Au sein du Groupe Espace, il travaille à son introduction dans l’architecture. En 1953, il est l’un des fondateurs du Groupe Sextant, qui œuvre à la promotion de nouvelles formes artistiques non figuratives, et il organise la première exposition d’art abstrait à Boulogne-sur-Mer, avec le conservateur du musée Jules Paublan.

Cette acquisition a été réalisée grâce au soutien du FRAM Hauts-de-France (Fonds régional d’acquisition des musées) avec la participation des Amis du musée et de la bibliothèque de Boulogne-sur-Mer.

Conférence autour de l’exposition Henry Lhotellier

Jeudi 9 juin 2022 à 18h30

Gratuit – réservation conseillée

Les coulisses d’une politique d’acquisition par Elikya Kandot, directrice des musées de Boulogne-sur-Mer et Gaëlle Etesse, assistante de conservation, responsable du service des collections, musées de Boulogne-sur-Mer.

Journées européennes de l’archéologie

Samedi 18 et dimanche 19 juin 2022

Entrée libre

L’ensemble de la programmation est disponible sur le site internet http://musee.ville-boulogne-sur-mer.fr/

et http://journees-archeologie.fr

D’une culture à l’autre : des collections ouvertes sur le monde

Le musée de Boulogne-sur-Mer, fondé en 1825, est l’héritier de l’extraordinaire cabinet de curiosités du peintre d’histoire naturelle Isidore Leroy de Barde. Les collections comportent aujourd’hui plus de 100 000 objets intimement liées à l’histoire de la ville, de ses voyageurs, scientifiques ou collectionneurs et de leur regard ouvert sur le monde. De l’Egypte ancienne à l’Alaska, du Pérou précolombien aux côtes de la Manche, les œuvres sont une invitation à voyager d’une culture à l’autre.

Les impromptues- Questionnez-moi sur l’art (Visites flash)

Retrouvez au fil des salles des médiateurs culturels. Vous pourrez passer un moment en leur compagnie autour des œuvres qui vous interpellent.

Le château des comtes de Boulogne

Dans le prolongement des remparts, le château de Boulogne-sur-Mer est la pièce maîtresse de la forteresse édifiée par le comte Philippe Hurepel en 1231. Premier objet de la collection, c’est aussi une porte d’entrée sur l’histoire de la ville. Les fortifications de la cité romaine, sur lesquelles le monument repose, sont encore visibles aujourd’hui dans les souterrains. L’exposition « Les clefs du château » vous invite à découvrir les vies successives de ce site, tour à tour, résidence des comtes de Boulogne, caserne militaire, prison puis musée depuis 1988.

Les incontournables- Les clefs du château (Visites accompagnées)

Le musée ouvre les portes sur le château comtal, premier objet de la collection. Accédez aux salles basses et chemins de ronde et découvrez le château médiéval et ses évolutions.

Le samedi et dimanche à 14h

Réservation conseillée – jauges très limitées

L’enquête au musée- L’énigme du coffre ouvragé (Visites accompagnées dès 12 ans)

Une visite-jeu accompagnée d’un. e médiateur.rice, à partager entre amis ou en famille.

Un mystérieux coffre a été retrouvé lors des fouilles archéologiques des souterrains.

Quel trésor renferme-t-il ? Pour le découvrir, explorez chaque coin et recoin du château et interrogez les esprits ayant vécu en ce lieu, de l’époque romaine à nos jours !

Le samedi et dimanche à 16h30

Réservation conseillée – jauges très limitées

Laisser une trace de mon passage (En accès libre dans la salle de la Barbière)

Au printemps, le service archéologie a réalisé l’inventaire des graffitis de la salle de la Barbière. Noms ou dessins laissés sur les murs de la salle au fil du temps, tous témoignent de leur époque et de la volonté de leurs auteurs de laisser une trace de leur passage au château de Boulogne. À l’occasion des journées de l’archéologie, les plus beaux de ces témoignages seront présentés aux visiteurs.

Samedi 18 juin de 9h30 à 18h

Dimanche 19 juin de 9h30 à 18h

Les soirées de l’été

Un soir au château…

Soirée inédite au château avec les performances originales d’artistes aux univers aussi différents que complémentaires.

Samedi 25 juin 2022 à 19h00, durée 1h

Performance musique et peinture live

Ligne de front avec Serge Teyssot-Gay (guitariste de Noir Désir/Zone Libre/Interzone) et Paul Bloas (peintre).

Tarif unique 7 euros- Comprend l’entrée du musée (valable une semaine) et la performance. Ouverture en soirée jusqu’à 19h, tarif réduit pour tous à partir de 17h30

Jauge limitée, réservation conseillée

Les conférences-concerts

Musée en musique- Carnets de voyage / Déambulation de l’Egypte antique à l’Alaska.

Une œuvre d’art rencontre une œuvre musicale.

Jeudi 30 juin 2022 à 19h00, durée 1h

Gratuit – Réservation conseillée

En dialogue avec un médiateur culturel du musée, les élèves du conservatoire du Boulonnais investissent les salles du musée pour proposer une programmation musicale autour des œuvres.

Avec les professeurs et les élèves du Conservatoire à Rayonnement Départemental du Boulonnais.

OFFRE JEUNE PUBLIC

Parcours-jeu en autonomie- Château-comptines (Dès 12 mois)

20 min de découverte et un véritable moment de partage en famille. Les petits découvriront quelques œuvres du musée par le biais de comptines, de gestes et de manipulations.

Visite développée avec le Pôle petite Enfance de la ville de Boulogne-sur-Mer.

Chaque jour sauf le mardi de 9h30 à 18h00. Rendez-vous à l’accueil du musée- Ville fortifiée

Tarif : Gratuit pour les moins de 16 ans / Tarif plein 7 euros et réduit 5 euros / Visites et animations incluses dans le billet d’entrée.

Parcours-jeu en autonomie- A la rencontre des enfants du monde (Dès 5 ans)

Le capitaine Ernest vous ouvre les portes de son cabinet de curiosités et vous invite à partir à la découverte des enfants du monde de l’Egypte à l’Océanie en passant par la Grèce, l’Alaska, le Pérou et l’Afrique…

Chaque jour sauf le mardi de 9h30 à 18h00. Rendez-vous à l’accueil du musée- Ville fortifiée

Tarif : Gratuit pour les moins de 16 ans / Tarif plein 7 euros et réduit 5 euros / Visites et animations incluses dans le billet d’entrée.

Visites animées- Les Clefs du château junior (Dès 7 ans)

Une visite ludique à partager en famille pour découvrir les secrets du château, accompagné du « Maître du temps », levez les yeux, descendez dans les souterrains… et explorez un château pas si médiéval que ça.

Mercredi et chaque week-end à 16h30

Tarif : Gratuit pour les moins de 16 ans / Tarif plein 7 euros et réduit 5 euros / Visites et animations incluses dans le billet d’entrée-Réservation conseillée

Rue de Bernet Boulogne-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-27 par