Les Clés de Stef… Les Clés de Stef Morigny-Champigny Catégories d’Évènement: Essonne

Morigny-Champigny

Les Clés de Stef… Les Clés de Stef, 1 avril 2023, Morigny-Champigny. Les Clés de Stef… 1 et 2 avril Les Clés de Stef Le petit dernier a joué avec votre clarinette et votre clé de 4ème cadence ne bouche plus ? Après un passage entre mes mains pour un réglage, vous serez de nouveau le roi ou la reine du Big Band.

Suite à une cascade improvisée, votre cuivre est cabossé ? Je me ferai un plaisir de le redresser.

De même, si vous venez de découvrir dans un grenier le saxo ou la flûte traversière de Papy ou Mamy, j’établirai un devis afin que vous puissiez à votre tour faire résonner cet instrument.

Musicien depuis de nombreuses années, je sais à quel point nous tenons à nos instruments et c’est cette passion de la musique qui m’a amené à la lutherie.

Je suis diplômé de l’Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique, je vous reçois sur RDV afin d’établir un diagnostic et un devis pour l’entretien ou la réparation de vos instruments. Les Clés de Stef 53 Avenue des Champins Morigny-Champigny 91150 Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0668775468 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T14:00:00+02:00 Saxophone Flûte traversière Stéphane Le Gall

Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Morigny-Champigny Autres Lieu Les Clés de Stef Adresse 53 Avenue des Champins Ville Morigny-Champigny Departement Essonne Lieu Ville Les Clés de Stef Morigny-Champigny

Les Clés de Stef Morigny-Champigny Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morigny-champigny/

Les Clés de Stef… Les Clés de Stef 2023-04-01 was last modified: by Les Clés de Stef… Les Clés de Stef Les Clés de Stef 1 avril 2023 Les Clés de Stef Morigny-Champigny Morigny-Champigny

Morigny-Champigny Essonne