_Des professionnels présents pour répondre à vos questions !_ **Forum emploi** —————- **Mardi 3 mai 2022, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h** **Salle Franklin, place Mendès-France** Près de 60 partenaires acteurs de l’emploi accueillent les personnes en recherche ou en reconversion. À votre portée : • des informations sur l’accompagnement professionnel à disposition sur notre territoire. • des partenaires pour du conseil personnalisé, pour savoir se vendre, pour postuler aux offres en ligne. • des recruteurs proposant des offres d’emploi variées. **Forum apprentissage et alternance** ————————————- **Mercredi 4 mai 2022, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h** **La Traverse, 37 rue Luis Corvalan** Forum à destination des 16-30 ans, des étudiants ainsi qu’aux demandeurs d’emploi. Plus de 50 stands de professionnels de l’apprentissage et de l’alternance, centres de formation, services publics et entreprises : offres de formation, du CAP au BAC +5 dans de nombreux secteurs d’activités, offres de recrutement via l’alternance, conférences et ateliers pratiques sur les formations en alternance (apprentissage et professionnalisation), les métiers et leurs débouchés.

Entrée libre

