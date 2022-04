Les Clés de la Réussite – Forum Emploi Salle Franklin Elbeuf Catégories d’évènement: Elbeuf

Les Clés de la Réussite – Forum Emploi Salle Franklin, 3 mai 2022, Elbeuf. Les Clés de la Réussite – Forum Emploi

Salle Franklin, le mardi 3 mai à 09:00

Mardi 3 mai 2022, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, Salle Franklin, place Mendès-France Près de 60 partenaires acteurs de l’emploi accueillent les personnes en recherche ou en reconversion. À votre portée : • des informations sur l’accompagnement professionnel à disposition sur notre territoire. • des partenaires pour du conseil personnalisé, pour savoir se vendre, pour postuler aux offres en ligne. • des recruteurs proposant des offres d’emploi variées. Salon de l’emploi Salle Franklin Elbeuf Elbeuf Seine-Maritime

