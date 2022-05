Les Clés de Bagnoles, 19ème édition, 10 juillet 2022, .

Les Clés de Bagnoles, 19ème édition

2022-07-10 – 2022-08-21

Les Clés de Bagnoles, est un festival très singulier et tout au pluriel, aventureux, bruissant de bruits et bruyant de sons, différent dans l’échelle de sa proposition thématique comme dans sa gratuité et son désir de se donner en plein air et à ciel ouvert et toujours ouvert sur le monde … Une programmation éclectique qui mélange les genres et influences musicales dans un esprit convivial et festif, provoquant quelques courants d’arts … En juillet et août et pour le plus grand bonheur du public, place à la découverte musicale chaque dimanche (les dates précises et le programme détaillé seront communiqués ultérieurement).

