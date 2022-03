Les Clayes-sous-Bois (78) – Together we Cycle Espace Philippe Noiret Les Clayes-sous-Bois Catégories d’évènement: Les Clayes-sous-Bois

Yvelines

Les Clayes-sous-Bois (78) – Together we Cycle Espace Philippe Noiret, 12 avril 2022, Les Clayes-sous-Bois. Les Clayes-sous-Bois (78) – Together we Cycle

Espace Philippe Noiret, le mardi 12 avril à 20:00

En présence de Stein van Oosteren, porte-parole du Collectif vélo Île-de-France et responsable de la nouvelle antenne MDB “FARàvélo”. Il échangera notamment avec Jean-Christophe Tual, conseiller municipal délégué aux mobilités douces. Le film _Together, we cycle_ décrit comment les Néerlandais ont transformé leurs pays, faisant émerger une véritable culture du vélo. Contrairement aux idées reçues, celle-ci n’est pas intemporelle et, jusque dans les années 70, les Pays-Bas suivaient une politique de mobilités similaire à celles de tous leurs voisins européens. VéloSQY co-organise, en partenariat avec la Ville des Clayes-sous-Bois, une diffusion-débat du documentaire “Together, we cycle” Espace Philippe Noiret Place Charles de Gaulle 78340 Les Clayes-sous-Bois Les Clayes-sous-Bois Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-12T20:00:00 2022-04-12T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Les Clayes-sous-Bois, Yvelines Autres Lieu Espace Philippe Noiret Adresse Place Charles de Gaulle 78340 Les Clayes-sous-Bois Ville Les Clayes-sous-Bois lieuville Espace Philippe Noiret Les Clayes-sous-Bois Departement Yvelines

Espace Philippe Noiret Les Clayes-sous-Bois Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-clayes-sous-bois/

Les Clayes-sous-Bois (78) – Together we Cycle Espace Philippe Noiret 2022-04-12 was last modified: by Les Clayes-sous-Bois (78) – Together we Cycle Espace Philippe Noiret Espace Philippe Noiret 12 avril 2022 Espace Philippe Noiret Les Clayes-sous-Bois Les Clayes-sous-Bois

Les Clayes-sous-Bois Yvelines