LES CLAVIERS VOYAGEURS salle André Malraux Bondy Catégories d’évènement: Bondy

Seine-Saint-Denis

LES CLAVIERS VOYAGEURS salle André Malraux, 22 mai 2022, Bondy. LES CLAVIERS VOYAGEURS

salle André Malraux, le dimanche 22 mai à 11:00

**Laura Marin** Récitante / Chant **Elisa Chartier** Accordéon **Marie-Clotilde Matrot** & **Mathilde Giroux** Piano À babord d’un vaisseau imaginaire se trouve un clavier de piano avec ses touches rectangulaires blanches et noires. A tribord gigote un clavier d’accordéon, avec ses boutons noirs et blancs. D”autres instruments mystérieux se cachent encore. Contes et musiques guideront les jeunes spectateurs et leur famille pour ce voyage immobile sur les eaux calmes ou troublées de la vaste Europe et ailleurs.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

CONCERT JEUNE PUBLIC salle André Malraux 25 cours de la République 93140 Bondy Bondy Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-22T11:00:00 2022-05-22T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bondy, Seine-Saint-Denis Autres Lieu salle André Malraux Adresse 25 cours de la République 93140 Bondy Ville Bondy lieuville salle André Malraux Bondy Departement Seine-Saint-Denis

salle André Malraux Bondy Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bondy/

LES CLAVIERS VOYAGEURS salle André Malraux 2022-05-22 was last modified: by LES CLAVIERS VOYAGEURS salle André Malraux salle André Malraux 22 mai 2022 Bondy salle André Malraux Bondy

Bondy Seine-Saint-Denis