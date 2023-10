RÉSIDENCE – VIRGINE CHOMETTE Les Clauzes Saint-Chély-d’Apcher, 14 octobre 2023, Saint-Chély-d'Apcher.

Saint-Chély-d’Apcher,Lozère

L’association le Pré-Haut organise chaque année des résidences d’artistes plasticiens dans ses murs. Pour les artistes, ce temps de résidence permet un déracinement avec son atelier et son quotidien, une recherche plastique nouvelle, un voyage en Loz….

Les Clauzes

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie



Every year, the Pré-Haut association organizes residencies for visual artists. For the artists, this time of residency allows them to uproot themselves from their studio and daily life, to undertake new plastic research, to travel to Loz…

Cada año, la asociación Pré-Haut organiza residencias para artistas plásticos. Para los artistas, este periodo de residencia les permite desarraigarse de su estudio y de su vida cotidiana, llevar a cabo nuevas investigaciones artísticas, viajar a Lozère y descubrir la…

Die Association le Pré-Haut organisiert jedes Jahr Residenzen für bildende Künstler in ihren Mauern. Für die Künstler bedeutet dies eine Entwurzelung von ihrem Atelier und ihrem Alltag, eine neue plastische Forschung, eine Reise nach Loz…

