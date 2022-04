Les classiques repris par Rafał Blechacz Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Les classiques repris par Rafał Blechacz Philharmonie de Paris, 12 juin 2022, Paris. Le dimanche 12 juin 2022

de 16h30 à 18h20

. payant Cat.2 : 80 EUR Cat.4 : 40 EUR Cat.5 : 20 EUR Cat.3 : 70 EUR Cat.1 : 90 EUR Cat.6 : 10 EUR

Rafał Blechacz n’offre au public que des œuvres longuement mûries. On appréciera sa vision très personnelle de Bach, la plastique de son clavier chez Beethoven, son sens de l’architecture chez Franck, sa fibre polonaise chez Chopin. Rafał Blechacz n’offre au public que des œuvres longuement mûries. On appréciera sa vision très personnelle de Bach, la plastique de son clavier chez Beethoven, son sens de l’architecture chez Franck, sa fibre polonaise chez Chopin. Premières mesures et rondeaux à la française, capriccio à l’italienne, la Partita BWV 826 (1727) ne se départit pourtant pas du contrepoint qui fixe Bach à Leipzig. En ut mineur également, l’Opus 10 n°1 (1796-1798) de Beethoven commence sur le même accord que la future « Pathétique », tandis que les Trente-deux variations WoO80 (1806) rendent hommage aux anciens. Une référence baroque aussi choisie par Franck à l’heure de structurer un triptyque d’abord pensé pour l’orgue (1860-1862). La dernière sonate de Chopin prend, elle, une envergure inédite chez son auteur, sans renoncer au parfum mélancolico-polonais qui fait partout la patte du maître. Du pain bénit pour notre virtuose du jour. Lieu : Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris Contact : https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/23556 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://billetterie.philharmoniedeparis.fr/api/1/redirect/product?id=10228430772040

© Marco Borggreve Rafał Blechacz / Bach, Beethoven, Franck, Chopin

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Philharmonie de Paris Adresse 221 Avenue Jean Jaurès Ville Paris lieuville Philharmonie de Paris Paris Departement Paris

Philharmonie de Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Les classiques repris par Rafał Blechacz Philharmonie de Paris 2022-06-12 was last modified: by Les classiques repris par Rafał Blechacz Philharmonie de Paris Philharmonie de Paris 12 juin 2022 Paris Philharmonie de Paris Paris

Paris Paris