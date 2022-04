Les classiques du 7ème art > “Tel père, tel fils”

Les classiques du 7ème art > “Tel père, tel fils”, 27 avril 2022, . Les classiques du 7ème art > “Tel père, tel fils”

2022-04-27 – 2022-05-03 Projection du film ” Tel père, tel fils”. Les classiques du 7ème art.

Retrouvez le programme sur le site : www.lelongcourt.fr Projection du film ” Tel père, tel fils”. Les classiques du 7ème art.

Retrouvez le programme sur le site : www.lelongcourt.fr Projection du film ” Tel père, tel fils”. Les classiques du 7ème art.

Retrouvez le programme sur le site : www.lelongcourt.fr dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville