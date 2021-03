Sées Sées Orne, Sées Les classiques de Muriel autour de Beethoven Sées Catégories d’évènement: Orne

Sées

Les classiques de Muriel autour de Beethoven, 26 juin 2021-26 juin 2021, Sées. Les classiques de Muriel autour de Beethoven 2021-06-26 10:00:00 – 2021-06-26 11:30:00

Sées Orne Sées Pour adultes, venez participer à une conférence sur la vie et l’œuvre du musicien. Pour l’occasion, Muriel sera accompagnée de l’école de musique pour illustrer l’œuvre de l’artiste.

