LES CLASSIQUE DE MONTESPAN CONCERT « SAVANT MOYEN-AGE » Montespan, samedi 5 octobre 2024.

LES CLASSIQUE DE MONTESPAN CONCERT « SAVANT MOYEN-AGE » Montespan Haute-Garonne

Les classiques de Montespan une programmation à suivre…

Souvent associée à une vision réductrice du Moyen-Age, la musique médiévale reste mal connue. Si cette musique nous paraît lointaine, ce n’est pas seulement à cause de son éloignement dans le temps. C’est surtout parce qu’elles s’appuie sur une pensée et des principes d’écriture extrêmement savants et délaissés qu’il est encore temps de découvrir. Répertoire du XIIIe au XVe siècle. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-05 21:00:00

fin : 2024-10-05

Montespan 31260 Haute-Garonne Occitanie

