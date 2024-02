LES CLASSIQUE DE MONTESPAN CONCERT « LA MONTESPAN ET LE ROI SOLEIL » MUSIQUE À LA COURS DE VERSAILLES Montespan, samedi 15 juin 2024.

Les classiques de Montespan une programmation à suivre…

Le village de Montespan célèbre sa marquise ! Maîtresse du roi Louis XIV, la marquise de Montespan manifesta un goût prononcé pour les arts, s’entourant des créateurs versaillais les plus en vue du milieu pictural, musical et théâtral. Ce programme de concert en offre une évocation avec entre autres des œuvres de Lully, Charpentier, etc. EUR.

Début : 2024-06-15 21:00:00

fin : 2024-06-15

Montespan 31260 Haute-Garonne Occitanie

L'événement LES CLASSIQUE DE MONTESPAN CONCERT « LA MONTESPAN ET LE ROI SOLEIL » MUSIQUE À LA COURS DE VERSAILLES Montespan a été mis à jour le 2024-01-30