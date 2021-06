Nantes Théâtre Francine Vasse Loire-Atlantique, Nantes Les classes en création Théâtre Francine Vasse Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Les classes en création Théâtre Francine Vasse, 18 juin 2021-18 juin 2021, Nantes. 2021-06-18

Horaire : 93:00 11:00

Gratuit : oui Réservation : contact@leslaboratoiresvivants.com(nombre de places limité) Projection de courts films réalisés dans quatre classes nantaises (environ 5 min. chacun) Les classes en création offrent aux élèves nantais de quatre classes du CP au CM un parcours fécond, à travers une approche multiple et exigeante, pour expérimenter le processus de création aux côtés d’artistes en théâtre et en danse.Outre la possibilité pour les élèves de rencontrer l’univers d’artistes, de découvrir la danse contemporaine ou le théâtre, c’est vivre l’expérience artistique et humaine à travers une approche composée d’étapes suivies et riches. Venez découvrir ces films aux côtés des élèves qui découviront le Théâtre Francine Vasse pour la première fois. Théâtre Francine Vasse 18 Rue Colbert Centre-ville Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Théâtre Francine Vasse Ville Nantes lieuville Théâtre Francine Vasse Nantes