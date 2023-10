Visite de l’ancien Monastère des Clarisses / Saisons Zéro Les Clarisses / Saisons Zéro Roubaix, 14 octobre 2023, Roubaix.

Visite de l’ancien Monastère des Clarisses / Saisons Zéro Samedi 14 octobre, 15h30 Les Clarisses / Saisons Zéro gratuit, sur inscription

A Roubaix, au cœur des quartiers Ouest se dresse le monastère des Clarisses.

Grand bâtiment patrimonial construit au XIXe siècle resté trop longtemps inoccupé, il est aujourd’hui investi par le projet Saisons Zéro et devient progressivement un lieu de cohabitation, où les activités de tous les jours trouvent une place : travail, repos, fête, alimentation, jeux, etc.

Le couvent est vaste et non isolé, avec Saisons Zéro, on se demande comment habiter ce lieu froid et fragile au quotidien.

Nous proposons une visite du projet samedi 14 octobre de 15h30 à 16h30.

Deux expositions, Émotions Terranaissantes de l’Espace Croisé et Dear Stuff par des artistes residents des Saisons Zéro, seront accessibles de 14h à 18h.

Inscriptions à contact@saisonszero.fr

Les Clarisses / Saisons Zéro 2 rue de Wasquehal 59100 Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France https://www.saisonszero.fr/;https://www.facebook.com/saisonszero/ [{« link »: « mailto:contact@saisonszero.fr »}] Le Couvent des Clarisses

L’ancien couvent est un ensemble monastique de 6 500 m2 construit par le Baron Béthune à la fin du XIXe siècle dans le quartier de l’Épeule à Roubaix. Inhabité depuis 2008, le bâtiment est inscrit à la liste des monuments historiques en 2010 et valorisé depuis par l’association des Amis du monastère des Clarisses de Roubaix.

Saison Zéro

Saisons Zéro est un projet porté par Zerm en collaboration avec l’association Yes We Camp, l’historien Gilles Maury et l’entreprise ICAR, avec le support de la ville qui finance des travaux de mise aux normes et participe à la gouvernance partagée du projet. Bus : CIT5 arrêt Watt

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T15:30:00+02:00 – 2023-10-14T16:30:00+02:00

2023-10-14T15:30:00+02:00 – 2023-10-14T16:30:00+02:00

Zerm