Le festival des cabanes des enfants 26 – 28 mai Les Clarisses / Saisons Zéro gratuit

Dans le cadre de la nouvelle saison culturelle « 2023 Architectures du mondes », cette année au monastère des Clarisses – Saisons Zéro, c’est le printemps que vous êtes invités à venir célébrer avec le festival Cabanes !

Ce festival immersif propose pendant trois jours une série d’allers-retours entre la cabane construite et celle des idées, entre réel et fictif.

C’est l’occasion de s’initier au froissartage, d’assister à des projections, de participer à un conte augmenté, de faire une veillée, d’assister aux conférences et tables rondes, de découvrir les adaptations du site pour l’occupation transitoire, dans un banya à l’occasion d’une tablée de quartier.

Au sein du festival, un espace s’adresse particulièrement au jeune public. C’est «La Cabane des Enfants», à l’image des formes imaginées par les petits bâtisseurs. C’est l’occasion d’initier les plus petits à la pratique de l’architecture, d’ouvrir les imaginaires sur de nouvelles façons d’habiter la ville et son patrimoine bâti.

Jeune public (4-18 ans).

Le Couvent des Clarisses L'ancien couvent est un ensemble monastique de 6 500 m2 construit par le Baron Béthune à la fin du XIXe siècle dans le quartier de l'Épeule à Roubaix. Inhabité depuis 2008, le bâtiment est inscrit à la liste des monuments historiques en 2010 et valorisé depuis par l'association des Amis du monastère des Clarisses de Roubaix. Saison Zéro Saisons Zéro est un projet porté par Zerm en collaboration avec l'association Yes We Camp, l'historien Gilles Maury et l'entreprise ICAR, avec le support de la ville qui finance des travaux de mise aux normes et participe à la gouvernance partagée du projet.

