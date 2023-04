Exposition ¨Voyages anatomiques¨ Élodie Derache à l’Espace Croisé, centre d’art contemporain. Les Clarisses / Saisons Zéro, 31 mars 2023, Roubaix.

Exposition ¨Voyages anatomiques¨ Élodie Derache à l’Espace Croisé, centre d’art contemporain. 31 mars – 25 juin Les Clarisses / Saisons Zéro Entrée libre, de mercredi au dimanche 14h à 18h // Visites guidées et ateliers gratuits sur réservation : vuillerme@espacecroise.com

Élodie Derache plasticienne, tisse des liens entre l’anatomie et la spiritualité, entre le corps et les émotions, les pensées, entre les mondes humains, minéraux, végétaux et animaux.

Elle interroge les puissances du corps humain, et retourne les a priori sur celui-ci pour inviter à se le réapproprier dans la quête d’équilibre, de bonheur et de confiance en soi.

Vivre son corps avec ses sens et renouer avec lui, c’est l’expérience à laquelle elle croit pour se sentir libre, confiant et à sa place. Elle nourrit un vocabulaire à la fois anatomique, sensible et poétique de manière à montrer le caractère précieux de toute forme de vie.

Avec le tricot, le crochet, la broderie, les perles et la céramique, ses œuvres renvoient à notre intériorité précieuse et invitent à porter un regard curieux sur ce que nous sommes : des êtres de nature en constante métamorphose.

Les Clarisses / Saisons Zéro 2 rue de Wasquehal 59100 Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France https://www.saisonszero.fr/;https://www.facebook.com/saisonszero/ Le Couvent des Clarisses L’ancien couvent est un ensemble monastique de 6 500 m2 construit par le Baron Béthune à la fin du XIXe siècle dans le quartier de l’Épeule à Roubaix. Inhabité depuis 2008, le bâtiment est inscrit à la liste des monuments historiques en 2010 et valorisé depuis par l’association des Amis du monastère des Clarisses de Roubaix. Saison Zéro Saisons Zéro est un projet porté par Zerm en collaboration avec l’association Yes We Camp, l’historien Gilles Maury et l’entreprise ICAR, avec le support de la ville qui finance des travaux de mise aux normes et participe à la gouvernance partagée du projet. Bus : CIT5 arrêt Watt

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T14:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:00:00+02:00

2023-06-25T14:00:00+02:00 – 2023-06-25T18:00:00+02:00

exposition Céramique

Élodie Derache