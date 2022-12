Exposition ¨LA PROMESSE D’UNE AUTRE RIVE¨ // Espace Croisé, Centre d’art contemporain avec le FRAC Grand-Large Hauts-de-France. Les Clarisses / Saisons Zéro Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Exposition ¨LA PROMESSE D'UNE AUTRE RIVE¨ // Espace Croisé, Centre d'art contemporain avec le FRAC Grand-Large Hauts-de-France. 2 décembre 2022 – 29 janvier 2023 Les Clarisses / Saisons Zéro A l'occasion de La Nuit des Arts #23 à Roubaix, l'Espace Croisé inaugure l'exposition « La promesse d'une autre rive » en partenariat avec le FRAC Grand-Large Hauts-de-France et Saisons Zéro.

https://www.saisonszero.fr/;https://www.facebook.com/saisonszero/ Le Couvent des Clarisses L’ancien couvent est un ensemble monastique de 6 500 m2 construit par le Baron Béthune à la fin du XIXe siècle dans le quartier de l’Épeule à Roubaix. Inhabité depuis 2008, le bâtiment est inscrit à la liste des monuments historiques en 2010 et valorisé depuis par l’association des Amis du monastère des Clarisses de Roubaix. Saison Zéro Saisons Zéro est un projet porté par Zerm en collaboration avec l’association Yes We Camp, l’historien Gilles Maury et l’entreprise ICAR, avec le support de la ville qui finance des travaux de mise aux normes et participe à la gouvernance partagée du projet. A l’occasion de La Nuit des Arts #23 à Roubaix, l’Espace Croisé inaugure l’exposition La promesse d’une autre rive en partenariat avec le FRAC Grand-Large Hauts-de-France et Saisons Zéro. Venez découvrir une exposition immersive qui vous fera traverser le Monastère des Clarisses via différentes œuvres d’art contemporain. Avec les œuvres de : Tiphaine Calmettes, Claire Fontaine, Bertrand Gadenne, Mercedes Klausner, Antonia Low, Société Volatile, Thierry Verbeke, Lawrence Weiner. « Dans les profondeurs de la nuit, la lumière se fait jour et l’espoir se glisse dans les interstices » Doriane Spiteri –

Week-end d’ouverture à l’occasion de La Nuit des Arts à Roubaix :

02/12 de 18h à 22h, 03/12 de 14h à 23h et le 04/12 de 14h à 18h Ensuite, visible sur réservation du mercredi au dimanche 14h-18h – vuillerme@espacecroise.com/T. 06 76 43 32 09

2022-12-02T18:00:00+01:00

2023-01-29T18:00:00+01:00 © Espace Croisé, centre d’art contemporain. ¨La promesse d’une autre rive, 2022.

