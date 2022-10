Brico’café Les Clarisses / Saisons Zéro Roubaix Catégories d’évènement: Nord

entrée libre

Une rencontre entre habitants et experts pour aborder en convivialité la précarité énergétique handicap moteur;handicap visuel;handicap psychique;handicap intellectuel mi;vi;pi;ii Les Clarisses / Saisons Zéro 2 rue de Wasquehal 59100 Roubaix Ouest Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Bus : CIT5 arrêt Watt

https://www.saisonszero.fr/;https://www.facebook.com/saisonszero/ Le Couvent des Clarisses L’ancien couvent est un ensemble monastique de 6 500 m2 construit par le Baron Béthune à la fin du XIXe siècle dans le quartier de l’Épeule à Roubaix. Inhabité depuis 2008, le bâtiment est inscrit à la liste des monuments historiques en 2010 et valorisé depuis par l’association des Amis du monastère des Clarisses de Roubaix. Saison Zéro Saisons Zéro est un projet porté par Zerm en collaboration avec l’association Yes We Camp, l’historien Gilles Maury et l’entreprise ICAR, avec le support de la ville qui finance des travaux de mise aux normes et participe à la gouvernance partagée du projet. BRICO CAFE par le collectif des possibles de Roubaix Plusieurs experts de la précarité énergétique sont disponibles pour échanger avec les personnes qui se posent des questions. Rencontre conviviale avec café et thé. Sur le mode de fonctionnement d’un repair café.

