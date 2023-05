SEJOUR « LA HAUT SUR LA MONTAGNE » Les Clarines Montclar Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Montclar SEJOUR « LA HAUT SUR LA MONTAGNE » Les Clarines, 31 juillet 2023, Montclar. SEJOUR « LA HAUT SUR LA MONTAGNE » 31 juillet – 4 août Les Clarines Transport inclus Dans le cadre de la promotion du droit aux vacances , le séjour « Aimer la montagne » à pour objectifs:

– Partir en vacances.

– Apprendre à aimer la montagne.

– S’initier et prendre du plaisir à randonner.

Les Clarines La Station 04140 ST JEAN MONTCLAR Montclar 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-07-31 – 2023-08-04

