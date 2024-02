Les Cirk’voltés à Vire-Normandie Vire Normandie, lundi 5 février 2024.

Les Cirk’voltés à Vire-Normandie Vire Normandie Calvados

Animé par Sebastien Nicaise et Solenna, autour d’un cerceau, de l’équilibre, du jonglage et des acrobaties.

Sans inscriptions. Ouvert à tous, enfant accompagné d’un adulte.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-05 18:00:00

fin : 2024-02-05 19:30:00

Rue de la Delotière

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie communication@virenormandie.fr

