du mardi 10 août au jeudi 12 août à Sainte-Marie aux anglais

Pour plus d’infos, voir le blog de l’APEPA : [https://apepa.blog](https://apepa.blog)

Entrée libre

Trois petites églises habituellement fermées vous ouvrent leurs portes pour une visite commentée. Proches géographiquement, elles sont l’occasion d’une promenade hors des sentiers battus. Sainte-Marie aux anglais 14270 Le Mesnil Mauger Le Mesnil-Mauger Calvados

2021-08-10T14:00:00 2021-08-10T17:30:00;2021-08-12T08:00:00 2021-08-12T08:30:00

