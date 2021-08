Saint-Pierre-en-Auge Saint-Georges-en-Auge Calvados, Saint-Pierre-en-Auge Les circuits des petites églises n°14 – mardi 17 août Saint-Georges-en-Auge Saint-Pierre-en-Auge Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Georges-en-Auge, le mardi 17 août à 14:30

Trois petites églises habituellement fermées ouvrent exceptionnellement leurs portes. Proches géographiquement, elles sont l’occasion d’une promenade hors des sentiers battus. Le circuit commenté commence à 14h30 à Saint-Georges en Auge. Organisation : APEPA Le pass sanitaire est requis pour entrer dans les églises

entrée libre

Trois petites églises ouvrent leurs portes en Pays d'Auge Saint-Georges-en-Auge 14170 Saint-Pierre-en-Auge

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-17T14:30:00 2021-08-17T17:30:00

