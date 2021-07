Pantin 14100 Ssint Martin de la Lieue Pantin, Seine-Saint-Denis Les circuits des petites églises en Pays d’Auge 14100 Ssint Martin de la Lieue Pantin Catégories d’évènement: Pantin

Les circuits des petites églises en Pays d'Auge

le jeudi 5 août à 14:30

Vous découvrirez le baldaquin de l’église de Cernay et les très beaux retables des églises de la Cressonnière et Saint-Martin-de-Bienfaite.

Entrée libre

Trois petites églises habituellement fermées vous ouvrent leurs portes successivement pour une visite commentée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-05T14:30:00 2021-08-05T17:30:00

