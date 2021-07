Pantin 14100 Ssint Martin de la Lieue Pantin, Seine-Saint-Denis Les circuits des petites églises en Pays d’Auge 14100 Ssint Martin de la Lieue Pantin Catégories d’évènement: Pantin

le jeudi 29 juillet à 14:30

Trois petites églises habituellement fermées vous ouvrent leurs portes successivement. Elles sont proches géographiquement et sont l’occasion d’une promenade hors des sentiers battus, au coeur du Pays d’Auge. Le circuit commenté débute à 14h30 à Saint-Martin de la Lieue.

L'Alliance pour le Patrimoine des Eglises en Pays d'Auge (APEPA) vous propose une visite commentée de trois petites églises à voir successivement dans l'après-midi

2021-07-29T14:30:00 2021-07-29T17:30:00

