Les circuits courts en B2B, de la fourche à la fourchette Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les circuits courts en B2B, de la fourche à la fourchette Paris Expo Porte de Versailles, 2 mars 2022, Paris. Les circuits courts en B2B, de la fourche à la fourchette

Paris Expo Porte de Versailles, le mercredi 2 mars à 11:00

LA matinée du circuit court B2B en 3 themes et 3 startups de la ferme digitale : Autonomie de production à la ferme (Fermalab) / Gestion des ventes avec un outil SAAS (SOCLEO) / Côté Acheteur , distribution en B2B (Promus).

gratuit

Des outils pour la transformation, la gestion et la distribution des produits agricoles en direct des fermes vers les professionnels de la restauration Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-02T11:00:00 2022-03-02T13:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Les circuits courts en B2B, de la fourche à la fourchette Paris Expo Porte de Versailles 2022-03-02 was last modified: by Les circuits courts en B2B, de la fourche à la fourchette Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 2 mars 2022 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris