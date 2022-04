“Les Cinq Vies” de Livia de Poli Belfort Belfort Catégories d’évènement: Belfort

Livia De Poli est née en 1948 à Conco, petite ville de Vénétie renommée pour ses céramiques. Elle commence à travailler à l'âge de quatorze ans dans l'atelier Erma de Bassano del Grappa dans la province de Vincenza. Elle suit les cours de l'Instituto artistico de Nove. Installée en Franche-Comté en 1975, Livia de Poli poursuit sa quête avec des œuvres plus anguleuses et épurée où l'explosion des couleurs laisse place à une monochromie troublée par quelques touches de rouge. Les Musées de Belfort proposent la première grande rétrospective de l'oeuvre de cette artiste aussi discrète que sympathique. Peintures, dessins, céramiques colorées ou blanches donnent un aperçu de la création de Livia de Poli, entre perfection formelle et expression d'un moi intérieur sensible.

