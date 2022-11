Les cinq sens de Noël Châteauroux Châteauroux Catégories d’évènement: Châteauroux

Indre

Les cinq sens de Noël Châteauroux, 7 décembre 2022, Châteauroux. Les cinq sens de Noël

2 Place de la République Châteauroux Indre

2022-12-07 – 2022-12-07 Châteauroux

Indre 8 EUR Les petits lutins de 3 à 6 ans sont invités à s’amuser & s’activer dans l’atelier du Père Noël ! Ils apprivoiseront tous les secrets et l’histoire de Noël à travers cette animation dédiée qui sollicitera leurs cinq sens. L’odorat, l’ouïe, le goût, la vue et le toucher leurs livreront ainsi toutes les clés de cette fête hivernale. Ils s’amuseront ensuite à réaliser eux-mêmes leur propre boule de Noël ! Les petits lutins de 3 à 6 ans sont invités à s’amuser & apprivoisés tous les secrets et l’histoire de Noël à travers cette animation dédiée qui sollicitera leurs cinq sens. CBT

Châteauroux

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Châteauroux, Indre Autres Lieu Châteauroux Adresse 2 Place de la République Châteauroux Indre Ville Châteauroux lieuville Châteauroux Departement Indre

Châteauroux Châteauroux Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauroux/

Les cinq sens de Noël Châteauroux 2022-12-07 was last modified: by Les cinq sens de Noël Châteauroux Châteauroux 7 décembre 2022 2 Place de la République Châteauroux Indre Châteauroux Indre

Châteauroux Indre