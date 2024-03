Les cinq sens au jardin médicinal de la Pharmacie de Guise à Doulaincourt Parcours botanique du centre bourg. Doulaincourt-Saucourt, samedi 1 juin 2024.

Les cinq sens au jardin médicinal de la Pharmacie de Guise à Doulaincourt Le jardin médicinal de la pharmacie de Guise est intégré au parcours botanique du village de Doulaincourt. Samedi 1 juin, 13h00 Parcours botanique du centre bourg. Le rendez-vous est à la Pharmacie de Guise 42 Rue Général Philippe Leclerc, 52270 Doulaincourt-Saucourt

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T13:00:00+02:00 – 2024-06-01T15:00:00+02:00

Le jardin médicinal de la pharmacie de Guise est intégré au parcours botanique du village de Doulaincourt.

A partir de 13h00, le Samedi 1er juin, rendez-vous à la pharmacie de Guise, 42 Rue Général Philippe Leclerc, 52270 Doulaincourt-Saucourt, où la doctoresse Coline Pellot vous présentera un jardin de plantes médicinales en faisant appel à vos cinq sens.

Grâce à un atelier pratique, vous découvrirez aussi toute l’alchimie liée à la confection de tisanes que vous pourrez reproduire chez vous.

Parcours botanique du centre bourg. 1 place Charles De Gaulle 52270 Doulaincourt Doulaincourt-Saucourt 52270 Doulaincourt Haute-Marne Grand Est https://www.doulaincourt-saucourt.fr La commune de Doulaincourt-Saucourt s’est engagée depuis trois ans dans la valorisation de son patrimoine naturel. Afin de l’enrichir, l’équipe municipale procède à la végétalisation du centre bourg pour transformer le village en « village jardin ». Un parcours botanique pédagogique de découverte de plantes vivaces a même été créé avec cinq espaces à thèmes répartis dans le centre bourg. Ces espaces, réalisés par des bénévoles ou des professionnels, regroupent plus de 150 espèces identifiées et présentées au public à l’aide de supports pédagogiques papier et informatique.

Jardins d’ombre, de lumière, de graminées, de rocaille et voyage au bord de l’eau vous sont proposés.

Le travail de la commune a été récompensé par l’obtention, en 2023 » d’un troisième fleur du label des « Villes et Villages fleuris. Parking dans le village et accès facile

©DOULAINCOURT-SAUCOURT