Les cinq sens au jardin et la littérature. Rencontre avec Marco Martella Jardin du bambou bleu Beautheil-Saints, samedi 1 juin 2024.

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, rencontre dans le Jardin du bambou bleu avec Marco Martella, le samedi 1er juin 2024, à partir de 14h30 : des échanges littéraires sur le thème du jardin, une pérégrination sous les bambous et les ginkgos, des lectures et de joyeuses conversations un verre à la main, tel est le programme…

Marco Martella est écrivain, toute son oeuvre tourne poétiquement autour des jardins, les sillonne, les fait vivre dans leur mystère et leur caractère fragile mais si précieux. Il est l’auteur, récemment, de Un petit monde, un monde parfait (Poesis, 2018), Fleurs (Actes Sud, 2021) et Les Fruits du myrobolan (Actes Sud, 2023). Il est aussi le fondateur et le directeur de la revue Jardins, dont les deux derniers numéros ont pour thème la musique et les nourritures. Les cinq sens seront donc au rendez-vous !

Jardin du bambou bleu 18 rue de Laval 77120 Mauperthuis Beautheil-Saints 77120 Saints Seine-et-Marne Île-de-France 06 20 19 17 56 https://www.facebook.com/groups/226598448715910 Le jardin du bambou bleu, où poussent près de cinquante espèces de bambous et plusieurs centaines d’arbres, arbustes et plantes vivaces, tient son nom de la couleur du jeune chaume de Phyllostachys iridescens. Planté au fil des découvertes émerveillées et d’une curiosité passionnée, ce lieu, en perpétuelle évolution, regroupe de nombreuses plantes choisies pour leur feuillage, leur senteur, leur rareté parfois, leur origine souvent asiatique ; elles forment entre elles, grâce à elles, un paysage quelque peu labyrinthique et mystérieux, où la surprise et la sensualité des formes et des couleurs suscitent recueillement et impressions poétiques. Possibilité de stationnement à proximité

©Frédéric Obringer