Les cinq sens au Jardin de Silière Jardin de Silière Cohons, samedi 1 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T15:00:00+02:00 – 2024-06-01T16:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T16:30:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Le jardin de Silière à Cohons, sur le plateau de Langres, vous donne rendez-vous les 1er et 2 juin prochains à 15 h ou à 16 h 30 pour des visites sensorielles :

– Le chant de l’eau retombant des jets dans les bassins ou du petit ruisseau avec sa cascade et sa tufière vous accompagnera,

– L’odeur des buis dans le jardin à la française et de l’ail des ours dans la promenade romantique flottera,

– Vous pourrez caresser l’écorce des arbres constituant l’«Ensemble Arboré Remarquable»,

– Ces visites seront commentées par le propriétaire, homme de goût,

– Fleuri de roses, de pivoines, de spirée ou de seringat, ce jardin est très beau.

Vous en aurez plein la vue !

Jardin à la française de 3 hectares, clos de murs de pierre sèche, créé en 1661, attribué à Le Nôtre. Il a été agrémenté d'une promenade romantique en 1846 le long d'un ruisseau vif et clair avec cascade et tufière. Les arbres, plantés, à cette époque sont majestueux.

©Robert Sauvegrain