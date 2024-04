Les cinq sens au Domaine du Château Fort de Rambures Domaine du château de Rambures Rambures, samedi 1 juin 2024.

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:30:00+02:00

Le thème de cette année nous donne envie de vous proposer un beau programme sur ces deux jours… Ateliers et différentes activités autour des cinq sens mais aussi des découvertes insolites seront de la partie avec entre autre une découverte du Blob dont celui découvert dans le parc du château.

Domaine du château de Rambures 8 rue du Château, 80140 Rambures Rambures 80140 Somme Hauts-de-France http://www.chateaufort-rambures.com Quinze hectares de parc romantique à l’anglaise, labellisé « Jardin remarquable » et protégé au titre des Monuments Historiques , entourent la forteresse médiévale de Rambures. Ses allées sinueuses permettent la découverte, en plus de l’arboretum, d’un verger-conservatoire, d’un jardin de simples, d’une collection de fougères et d’une roseraie aux 500 variétés de roses. Autoroutes A16, A28, A29

©château de Rambures