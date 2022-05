Les cinq sens à Montclair : concert, reconnaissance de plantes, jeux et promenade Domaine de montclair Pommiers Catégories d’évènement: Pommiers

L’association “les amis de Montclair” ouvre les grilles du domaine pour accueillir les promeneurs dans les allées du parc où ils pourront goûter les joies simples des jardins. Un concert agrémentera la visite le samedi (14h30 et 16h) et une initiation à la connaissance des plantes sauvages et de leurs vertus ainsi que les traditionnels jeux de bois et l’arrêt à la buvette.

5 euros pour les plus de 18 ans

Une promenade dans le parc agrémentée de pauses musicales, jeux anciens, initiation à la découverte des plantes sauvages ou tout simplement la contemplation des panoramas du Beaujolais Domaine de montclair 1 route de montclair 69480 Pommiers, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Pommiers Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T12:30:00 2022-06-04T18:30:00;2022-06-05T12:30:00 2022-06-05T18:30:00

