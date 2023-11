Marché de Noël de Parnac Les Cinq Routes Parnac, 3 décembre 2023, Parnac.

Parnac,Indre

Le comité des fêtes et Familles Rurales vous proposent ce marché de Noël..

Dimanche 2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. EUR.

Les Cinq Routes

Parnac 36170 Indre Centre-Val de Loire



The festival committee and Familles Rurales offer you this Christmas market.

La comisión de fiestas y Familles Rurales le ofrecen este mercado navideño.

Das Festkomitee und Familles Rurales bieten Ihnen diesen Weihnachtsmarkt an.

Mise à jour le 2023-11-16 par Destination Brenne