« Les cinq pépins de pomme »: Elémen’terre mon cher Watson?! Jardin d’Une Figue dans le Poirier Girmont-Val-d’Ajol, samedi 1 juin 2024.

« Les cinq pépins de pomme »: Elémen’terre mon cher Watson?! Lissez vos moustaches, prenez votre loupe de détective et exercez votre vue pour relever ce jeu de piste spécial “Une Figue dans le Poirier”! 1 et 2 juin Jardin d’Une Figue dans le Poirier Animation en autonomie et en continu accessible avec le PASS 1 ou 2 jours.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Un rallye photo ludique pour découvrir le jardin en famille dès 3 ans.

Elémen’terre mon cher Watson ?!

Jardin d’Une Figue dans le Poirier 11 les envers 88340 Girmont Val d’Ajol Girmont-Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0610424492 »}, {« type »: « link », « value »: « https://unefiguedanslepoirier.sumupstore.com/article/rendez-vous-aux-jardins-2024 »}] Découvrez comment Permaculture rime avec Biodiversité! Venez rencontrer des jardiniers d’Une Figue dans le Poirier qui veillent à l’équilibre écologique d’une jungle comestible à 640m d’altitude. Parking visiteurs

©Marjolaine Thouvenot