Les cinq anneaux perdus Théâtre de La Grange Bois-d'Arcy, mardi 11 juin 2024.

Les cinq anneaux perdus Spectacle scolaire du CP au CM2 Mardi 11 juin, 14h30 Théâtre de La Grange Sur réservation

Début : 2024-06-11T14:30:00+02:00 – 2024-06-11T15:30:00+02:00

Fin : 2024-06-11T14:30:00+02:00 – 2024-06-11T15:30:00+02:00

Camille et Charlie, aux billes, sont de vrais champions. lors d’un entraînement en pleine nature, ils découvrent une mystérieuse boîte lumineuse, animée par l’esprit de Pierre de Coubertin. Mais cette lumière de l’olympisme est en train de s’éteindre. Pierrot c’est comme ça qu’il aime se faire appeler les met au défi le petit garçon et la petite fille devront retrouver les cinq anneaux perdus pour la sauver.

Éthiopie, Australie, Brésil, Japon cette aventure les mènera tout autour du

monde à la rencontre de jeunes sportifs et parasportifs facétieux et

déterminés.

Théâtre de La Grange 11 rue du parc, 78390 Bois d'Arcy Bois-d'Arcy 78390 Yvelines Île-de-France Le Théâtre de la Grange fait parti du domaine de La Tremblaye. Vous pouvez y voir des pièces de théâtre, de la danse, des comédies musicales. Ouverture de billetterie du lundi au mardi de 14h à 18h.

Ouverture de billetterie du lundi au mardi de 14h à 18h.

Théâtre théâtre musical