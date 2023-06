Réaliser un film Les Cinoches Ris-Orangis, 14 août 2023, Ris-Orangis.

Réaliser un film 14 – 18 août Les Cinoches Avoir entre 12 et 17 ans

Pour la troisième année consécutive, le réseau des cinémas de Grand Paris Sud propose de sensibiliser le public aux métiers du cinéma à travers la mise en place d’ateliers ludiques ayant pour objectif la réalisation d’un très court-métrage.

Le stage sera composé de 5 ateliers de 2h :

– Lundi : écriture

– Mardi : préparation

– Mercredi : tournage

– Jeudi : tournage

– Vendredi : post-production.

+ une séance de restitution avec projection du court-métrage réalisé à l’issue du stage.

Les Cinoches 3 allée Jean Ferrat 91130 Ris-Orangis Ris-Orangis 91130 Essonne Île-de-France https://cinemas.grandparissud.fr https://www.facebook.com/lescinoches/?locale=fr_FR Les Cinoches disposent de 4 salles classées Art et Essai et propose une programmation variée, une proposition jeune public dynamique ainsi que de nombreux débats, rencontres, cycles et festivals. RER D (Ris-Orangis, Bois de l'épine, Grigny), bus 418 et 402

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-14T13:00:00+02:00 – 2023-08-14T15:00:00+02:00

2023-08-18T13:00:00+02:00 – 2023-08-18T15:00:00+02:00

©cinemasgps