Les Cinés-Lecture du CLAP Ouroux-en-Morvan Ouroux-en-Morvan Catégories d’évènement: Nièvre

Ouroux-en-Morvan

Les Cinés-Lecture du CLAP Ouroux-en-Morvan, 23 mars 2022, Ouroux-en-Morvan. Les Cinés-Lecture du CLAP Ouroux-en-Morvan

2022-03-23 16:00:00 – 2022-03-23

Ouroux-en-Morvan Nièvre Ouroux-en-Morvan Des jeux et des ateliers créatifs pour découvrir l’univers chargé d’humour de Jean-Michel, le caribou. Des albums au film d’animation : Projection à 17 h du film : Jean-Michel, le caribou et les histoires d’amour interdites Accueil Des jeux et des ateliers créatifs pour découvrir l’univers chargé d’humour de Jean-Michel, le caribou. Des albums au film d’animation : Projection à 17 h du film : Jean-Michel, le caribou et les histoires d’amour interdites Ouroux-en-Morvan

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Nièvre, Ouroux-en-Morvan Autres Lieu Ouroux-en-Morvan Adresse Ville Ouroux-en-Morvan lieuville Ouroux-en-Morvan Departement Nièvre

Ouroux-en-Morvan Ouroux-en-Morvan Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ouroux-en-morvan/

Les Cinés-Lecture du CLAP Ouroux-en-Morvan 2022-03-23 was last modified: by Les Cinés-Lecture du CLAP Ouroux-en-Morvan Ouroux-en-Morvan 23 mars 2022 nièvre Ouroux-en-Morvan

Ouroux-en-Morvan Nièvre