Médiathèque José Cabanis, le samedi 11 septembre à 15:00

Samedi 11 septembre à 15h
Médiathèque José Cabanis – pôle Arts (3e étage)

Cinéphiles de tout poil, fans de films de genres ou amoureux occasionnels du 7e Art, échangez vos coups de cœur ou débattez de vos coups en toute convivialité !

Inscription par mail cinephiles.anonymes@mairie-toulouse.fr ou sur le pôle Cinéma

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T15:00:00 2021-09-11T17:00:00

