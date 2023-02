L’art du mensonge les Cinéastes Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe

L’art du mensonge les Cinéastes, 13 avril 2023, Le Mans. L’art du mensonge Jeudi 13 avril, 18h00 les Cinéastes Projection du film de Bill Condon dans le cadre du Clap Ciné les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine, 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire Escroc professionnel, Roy Courtnay n’en croit pas sa chance ! Alors qu’il surfe sur un site de rencontre, il fait la connaissance d’une riche veuve, Betty McLeish, qui lui ouvre sa porte… et son coeur. Rien de plus facile que de la dépouiller !… Un film de Bill Condon A partir de 12 ans

Durée : 1h45 Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles Renseignements au 02.43.47.48.78

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-13T18:00:00+02:00

2023-04-13T20:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu les Cinéastes Adresse 42 Place des Comtes du Maine, 72000 Le Mans Ville Le Mans Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville les Cinéastes Le Mans Departement Sarthe

les Cinéastes Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

L’art du mensonge les Cinéastes 2023-04-13 was last modified: by L’art du mensonge les Cinéastes les Cinéastes 13 avril 2023 le mans les Cinéastes Le Mans

Le Mans Sarthe