Ces pleurs qui nous lient Les Cinéastes, 22 mars 2023, Le Mans. Ces pleurs qui nous lient Mercredi 22 mars, 20h00 Les Cinéastes Pourquoi un tout petit pleure-t-il ? Comment réagir et comment

interpréter ses larmes ? À travers ce documentaire, des spécialistes

apportent des réponses et des parents leurs témoignages.

(Réalisation : Anne Jochum, 2020)

Programme disponible sur https://www.lemans.digitomag.com/programme-semaine-petite-enfance.php

Programme disponible sur https://www.lemans.digitomag.com/programme-semaine-petite-enfance.php

Informations et réservations : 06 23 77 50 56 – petite.enfance2023@lemans.fr

Les Cinéastes
42 place des Comtes du Maine
72000 Le Mans

2023-03-22T20:00:00+01:00 – 2023-03-22T22:00:00+01:00

