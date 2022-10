Les Ciné-Rencontres d’Ima(R)gine Halle Saint Pierre Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Les Ciné-Rencontres d’Ima(R)gine Halle Saint Pierre, 16 octobre 2022, Paris. Le dimanche 16 octobre 2022

de 15h00 à 17h00

. gratuit Réservation conseillée : 01 42 58 72 89

Projection : « Les Ciné-Rencontres d’Ima(R)gine ». En présence du réalisateur Patrice Velut et de l’artiste Marjan. Le regard d’un amateur discret Adolescent passionné de cinéma Patrice VELUT réalise des films de famille en Super 8 avant d’être accessoiriste de plateau au cinéma et à la télévision pour des films de fiction pendant 44 ans. Il y a une dizaine d’années une anecdote sur le peintre Claude MONET fait naître en lui une passion pour l’art mais au-delà des œuvres elles-mêmes c’est le « monde intérieur » des auteur(e)s qui l’intéresse. De découvertes en rencontres, il film d’abord en caméra vidéo puis avec un IPad. Aujourd’hui Patrice Velut nous emmène dans l’univers de créateurs/artistes (?) d’art brut … ou singuliers (??), laissons les spécialistes palabrer sur ces sujets ! Nous sillonnerons ensuite les routes de la Manche avec un commissaire d’expositions avant de rendre hommage à un peintre et sculpteur précurseur de la Figuration Libre. A l’issue de ce moment de partage et d’échanges gardons l’esprit et l’œil curieux et ouvert. Denis Lavaud PROGRAMME JABER, L’âne et le boulanger 28’ 2022 Adam NIDZGORSKI, La mère et l’enfant 5’30 ? MARJAN, La lucarne 13’ 2018 Didier BENESTEAU, Passeur d’art 27’ 2018 Yvon TAILLANDIER, Le précurseur 20’ 2022 Halle Saint Pierre 2, rue Ronsard 75018 Paris Contact : https://www.hallesaintpierre.org/2022/09/08/les-cine-rencontre-dimargine/ 01 42 587 28 9 https://www.facebook.com/museehallesaintpierre https://www.facebook.com/museehallesaintpierre https://www.hallesaintpierre.org/2022/09/08/les-cine-rencontre-dimargine/

Marjan MARJAN, La lucarne

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Halle Saint Pierre Adresse 2, rue Ronsard Ville Paris lieuville Halle Saint Pierre Paris Departement Paris

Halle Saint Pierre Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Les Ciné-Rencontres d’Ima(R)gine Halle Saint Pierre 2022-10-16 was last modified: by Les Ciné-Rencontres d’Ima(R)gine Halle Saint Pierre Halle Saint Pierre 16 octobre 2022 Halle Saint-Pierre Paris Paris

Paris Paris