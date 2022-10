Les ciné-concerts du Louxor Cinéma Louxor, 15 septembre 2022, Paris.

Du jeudi 15 septembre 2022 au dimanche 18 décembre 2022 :

Le Louxor reprend ses ciné concerts ! Au programme, 6 ciné-concerts, dès 6-7 ans. Les ciné-concerts ont lieu dans la salle Youssef Chahine avec une projection sur l’écran historique. Les films muets étaient tournés au format d’image 1:33, proportions exactes de l’écran « historique. »

PROGRAMMATION



ELLES N’EN FONT QU’À LEUR TÊTE

Oeuvre collective

FRANCE – 1906-1911 – 56 min

Programme de courts-métrages burlesques aux héroïnes françaises.

Accompagné au piano par IgnacioPlaza Ponce.

« Jamais à cours de mauvais tours elles dévastent avec plaisir les appartements qu’elles traversent, électrisent les passants, s’envolent, font littéralement perdre la tête aux hommes, se mettent en grève ou ne suivent que leurs envies. » – ADRC.

jeudi 15 septembre • 20H

SHERLOCK JUNIOR (SHERLOCK JR.)

De Buster Keaton

Avec Buster Keaton, Kathryn McGuire, Joe Keaton

ETATS-UNIS – 1924 – 45 MIN –

ACCOMPAGNÉ AU PIANO PAR AXEL NOUVEAU

Projectionniste dans un modeste cinéma, amoureux de la fille de son patron, un homme rêve de devenir un grand détective.

dimanche 2 octobre • 11H

LE MÉCANO DE LA GÉNÉRALE (THE GENERAL)

De Buster Keaton et Clyde Bruckman

Avec Buster Keaton, Marion Mack, Glen Cavender

ETATS-UNIS – 1926 – 1H29 –

ACCOMPAGNÉ AU PIANO PAR AXEL NOUVEAU

En pleine guerre de Sécession, le cheminot Johnnie Gray partage sa vie entre sa fiancée Annabelle Lee et sa locomotive, la Générale.

dimanche 23 octobre • 11H

LES HOMMES LE DIMANCHE (MENSCHEN AM SONNTAG)

De Robert Siodmak et Edgar George Ulmer, écrit par Billy Wilder.

Avec Erwin Splettstosser, Wolfgang von Waltershausen, Christl Ehlers

ALLEMAGNE – 1930 – 1H12 –

ACCOMPAGNÉ AU PIANO PAR AXEL NOUVEAU

Dans le Berlin de 1930, quatre jeunes gens, Wagner, Christl, Erwin et Brigitte, se retrouvent pour un pique-nique au bord du lac du Wannsee. Entre jeux d’eau et badinages, l’après-midi va redistribuer les cartes du jeu de la séduction…

dimanche 6 novembre • 11H

CADET D’EAU DOUCE (STEAMBOAT BILL, JR.)

De Buster Keaton et Charles Reisner

Avec Buster Keaton, Tom McGuire, Ernest Torrence

ETATS-UNIS – 1928 – 1H11 –

ACCOMPAGNÉ AU PIANO PAR AXEL NOUVEAU

Le jeune William Canfield, dont le père est marinier sur le Mississippi, tombe amoureux de la fille de King, propriétaire de l’entreprise de navigation concurrente, au désespoir de son père.

dimanche 27 novembre • 11H

LE CAMERAMAN (THE CAMERAMAN)

De Buster Keaton et Edward Sedgwick

Avec Buster Keaton, Marceline Day, Harold Goodwin

ETATS-UNIS – 1928 – 1H10 –

ACCOMPAGNÉ AU PIANO PAR AXEL NOUVEAU

A New-York, les débuts de Shannon comme reporter d’une compagnie d’actualités cinématographiques sont désastreux. Dans un mouvement de foule, il tombe amoureux de Sally…

dimanche 18 décembre • 11H

