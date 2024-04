Les cigognes du marais Audubon Marais Audubon Couëron, dimanche 21 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-21 15:00 – 17:15

Gratuit : non adulte 12 € / enfant 8 € Inscription : 06 08 47 78 50 ou contact@entoureeparlanature.fr

Vous avez envie de voir des cigognes ? Pas besoin de partir en Alsace ! Partez à leur recherche dans le marais Audubon, site de reproduction de très nombreuses familles de cigognes. Accompagnés par une guide naturaliste, vous découvrirez les habitants des prairies humides, Durée : 2h15 Balade proposée par « Entourée par la nature »

Marais Audubon Couëron 44220