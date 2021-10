Les Cigales accueillent Chantons sous les pins : Debout sur le Zinc + Pierre Antoine Luxey, 27 novembre 2021, Luxey.

Les Cigales accueillent Chantons sous les pins : Debout sur le Zinc + Pierre Antoine Salle de spectacles “Les Cigales” 273 rue des écoles Luxey

2021-11-27 20:30:00 – 2021-11-27 23:30:00 Salle de spectacles “Les Cigales” 273 rue des écoles

Luxey Landes Luxey

• Debout sur le Zinc •

Danses poétiques, hymnes intimes, vignettes de l’air du temps : les six musiciens de Debout sur le Zinc, acharnés des tournées et après leur album consacré à Boris Vian, nous offrent avec ce nouveau concert des chansons généreuses, franches et profondes.

• Pierre Antoine •

Chanteur de son époque, bercé par l’âme de grands anciens, comme Bécaud, Trenet, Brel ou Leprest, Pierre Antoine écrit des textes puissants portés par des compositions très souvent tornadesques ou enjouées. De sa voix chaude et sincère il les interprète avec passion et générosité et interpelle notre réflexion, notre humour et nos colères.

• Debout sur le Zinc •

Danses poétiques, hymnes intimes, vignettes de l’air du temps : les six musiciens de Debout sur le Zinc, acharnés des tournées et après leur album consacré à Boris Vian, nous offrent avec ce nouveau concert des chansons généreuses, franches et profondes.

• Pierre Antoine •

Chanteur de son époque, bercé par l’âme de grands anciens, comme Bécaud, Trenet, Brel ou Leprest, Pierre Antoine écrit des textes puissants portés par des compositions très souvent tornadesques ou enjouées. De sa voix chaude et sincère il les interprète avec passion et générosité et interpelle notre réflexion, notre humour et nos colères.

+33 5 58 08 05 14

• Debout sur le Zinc •

Danses poétiques, hymnes intimes, vignettes de l’air du temps : les six musiciens de Debout sur le Zinc, acharnés des tournées et après leur album consacré à Boris Vian, nous offrent avec ce nouveau concert des chansons généreuses, franches et profondes.

• Pierre Antoine •

Chanteur de son époque, bercé par l’âme de grands anciens, comme Bécaud, Trenet, Brel ou Leprest, Pierre Antoine écrit des textes puissants portés par des compositions très souvent tornadesques ou enjouées. De sa voix chaude et sincère il les interprète avec passion et générosité et interpelle notre réflexion, notre humour et nos colères.

Tous droits réservés

Salle de spectacles “Les Cigales” 273 rue des écoles Luxey

dernière mise à jour : 2021-10-25 par