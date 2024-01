Les Chum’s Espace Grün | Cernay Cernay, samedi 16 mars 2024.

Les Chum’s Musique irlandaise Samedi 16 mars, 20h00 Espace Grün | Cernay 16,00 €

Début : 2024-03-16T20:00:00+01:00 – 2024-03-16T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T20:00:00+01:00 – 2024-03-16T22:00:00+01:00

Non, Les Chum’s ne sont pas tombés dans la Guinness, voire dans un fût de Jameson ! Les quatre potes ont juste humé la part des anges, celle où s’immiscent les mélodies portées par le vent marin, quand se déploie la douceur des parfums atlantiques et les fugues mélancoliques embaumées par la tourbe.

Les Chum’s privilégient la spontanéité, l’improvisation, la relation avec le public et convoquent le monde entier par les couleurs rythmiques, en navigant au gré des vents depuis leur port d’attache musical, le Sundgau !

Les Chum’s invitent les auditeurs à transformer leur soirée en une croisière verte, où l’ambiance torride des pubs de Dublin, les senteurs des embruns ravageurs des Cliff of Moher et la douceur des airs mélancoliques les transporteront dans un imaginaire… Tout en amour.

Espace Grün | Cernay 32 Rue Georges Risler, 68700 Cernay Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est