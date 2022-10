Les Chroniques de Jean Bonbeur et de Pénélope Solette La Chapelle-de-Bragny La Chapelle-de-Bragny Catégories d’évènement: La Chapelle-de-Bragny

Sane-et-Loire

Les Chroniques de Jean Bonbeur et de Pénélope Solette

72 Route d'Hauterive le Haut Chapiteau La Chapelle-de-Bragny Sane-et-Loire

2022-11-04

Chapiteau 72 Route d’Hauterive le Haut

La Chapelle-de-Bragny

Sane-et-Loire Tous les premiers vendredi du mois, venez assister ou participer aux chroniques

apéritives des Roulottes en chantier. Jean Bonbeur, chroniqueur téméraire, se penchera sur un mot ou une expression pour vous livrer, en dilettante, le fruit de ses observations et de ses méditations. Pénélope Solette, chroniqueuse et coach d’enveloppe- ment personnel, accueillera des stars d’ici ou d’ailleurs ou vous confiera ses dernières aventures. De jeux, des lots à gagner, de la poésie et de la tendresse aussi bordel!

Et puis, surtout des verres de contact…parce que « L’heure de l’apéritif est le seul moment où les gens ont figure humaine » (Y. Audouard).

Un peu d’humanité n’a jamais fait de mal à personne. roulottes-en-chantier@orange.fr +33 3 85 90 92 04 https://www.roulottes-en-chantier.com/ Chapiteau 72 Route d’Hauterive le Haut La Chapelle-de-Bragny

