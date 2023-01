Les Chroniques de Fela • Le off du festival Au Fil des Voix Le 360 Paris Music Factory Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le conteur Binda Ngazolo nous raconte l'histoire du musicien et activiste politique Fela Kuti, en revenant sur le contexte et ses textes dénonçant les violences de l'Etat nigérian dans les années 1970. En guise de décor sonore, DJ Ibaan plante une toile musicale tissée de bribes mêlant textures, paroles et rythmes afrobeat.

Le dimanche 05 février 2023, de 14h30 à 15h30
Prix Libre

Le 360 Paris Music Factory
49 Rue Myrha 75018 Paris
Contact : https://www.aufildesvoix.com/le-off/ 0147536867 communication@le360paris.com

